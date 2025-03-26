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تقرير أممي: يجب وقف الاستيلاء على الأراضي بالضفة الغربية

03:17 م الأربعاء 26 مارس 2025

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

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وكالات

أوصى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تقرير، بإنهاء وجود المستوطنات غير القانونية في أسرع وقت ممكن.

وقال تورك، "نوصي بإلغاء السياسات التي تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين"، مضيفًا: "يجب وقف الاستيلاء على الأراضي بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وإعادتها لسكانها".

وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في تقريره، على أنه يجب وقف عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل وإنهاء تخصيص الأراضي للمستوطنات.

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فولكر تورك وقف الاستيلاء على الأراضي بالضفة الغربية المستوطنات
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