صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 50 ألفا و183 شهيدًا

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الشهداء في القطاع إلى 50 ألفا و183 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي التي تجددت بعد خرق وقف إطلاق النار مارس الجاري.

وصرحت غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 113 ألفا و828 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت صحة غزة، في بيان صحفي، بأن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ الـ18 من مارس الجاري بلغت 830 شهيدا و1787 إصابة.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة 39 شهيدا و 124 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية .

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، بحسب صحة غزة.