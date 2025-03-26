رئيس الحكومة اللبنانية: لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان

وكالات

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أنه "لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان وهو مرفوض من جميع اللبنانيين".

وقال سلام، "لم نستنفد كل وسائل الضغط الدبلوماسي الدولي والعربي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها".

وفي سياق متصل، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، بضرورة عمل رعاة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل على الضغط عليها للالتزام به، حفاظًا على صدقيتهم، ولوقف الأعمال العدائية.

وقال الرئيس عون، خلال استقباله اليوم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان، " تُعدّ الإصلاحات أولوية، بالتوازي مع إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل، وسيستمر العمل على إعادة الثقة في الداخل اللبناني".