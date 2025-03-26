"واحدة من المئات".. طهران تكشف الستار عن مدينة صاروخية تحت الأرض (فيديو)

(وكالات)

كشف التلفزيون الرسمي الإيراني، عن مشاهد وصفها بـ "المذهلة" لمدينة صاروخية تحتوي على مجموعة من الصواريخ الموجهة بدقة ضمن كشف جديد تقوم به طهران عن قدراتها الصاروخية.

ومن بين الصواريخ التي تم الكشف عنها "خيبرشكان" و"حاج قاسم" و"عماد" و"سجيل" و "قدر هـ" و"كروز باوه".

إيران تكشف النقاب عن أكبر مدينة صاروخية تحت الأرض



في رسالة واضحة لأمريكا، تبرز طهران قوتها العسكرية بآلاف الصواريخ المتطورة الموجهة بدقة مثل "خيبر شكن" و"حاج قاسم". pic.twitter.com/D7FesUI8Db — (محمداااابن عاااااامر) (@wmvwm1) March 25, 2025

وأكدت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية أن هذه المنشأة واحدة من إحدى مئات المدن الصاروخية التي أنشأها الحرس الثوري في إطار تطوير قدراته العسكرية وتعزيز الردع الاستراتيجي

وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن إيران تعمل على تعزيز قوتها بعشرات الأضعاف مقارنة بعملية "الوعد الصادق 2"، مضيفًا أن نسبة سرعة نمو قدراتنا تفوق سرعة ترميم العدو لنقاط ضعفه.

من جانبه، أشار قائد القوة الجوية للحرس الثوري اللواء أمير علي حاجي زاده، إلى أن برنامج الدفاع الإيراني مستمر بلا توقف، قائلًا إنه "لو كشفنا عن مدينة صاروخية كل أسبوع فلن ننتهي خلال عامين".