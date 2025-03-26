نائب الرئيس الأمريكي وقرينته يغيران مسار رحلتهما إلى جرينلاند

نوك - (أ ب)

غير نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، وقرينته مسار رحلتهما إلى جرينلاند، مما قلل من احتمال تقاطع مساراتهم مع السكان الغاضبين من محاولات إدارة ترامب ضم الجزيرة الشاسعة الواقعة في القطب الشمالي، وهي إقليم دنماركي شبه مستقل.

ومن المقرر أن يزور الزوجان الآن قاعدة تابعة لسلاح الفضاء الأمريكي في بيتوفيك، على الساحل الشمالي الغربي لجرينلاند، بدلا من الرحلة الفردية التي كانت قد أعلنت عنها أوشا فانس سابقا لحضور سباق "أفاناتا كيموسيرسو" للتزلج بالكلاب في مدينة سيسيميوت.

وأغضب الرئيس دونالد ترامب معظم أوروبا عندما اقترح أن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر بشكل ما على الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والغني بالمعادن والتابع للدنمارك، التي تعد حليفا للولايات المتحدة وعضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتتمتع جرينلاند بقيمة استراتيجية كبيرة، حيث تسعى كل من الصين وروسيا إلى الوصول إلى ممراتها المائية ومواردها الطبيعية.

وأزال قرار نائب الرئيس بزيارة قاعدة عسكرية أمريكية في جرينلاند خطر انتهاك المحرمات الدبلوماسية المحتملة من خلال إرسال وفد إلى دولة أخرى دون تلقي دعوة رسمية.

ومع ذلك، فقد انتقد فانس أيضا الحلفاء الأوروبيين القدامى لاعتمادهم على الدعم العسكري الأمريكي، مما أثار استياء الشركاء علنا بطرق أثارت القلق بشأن موثوقية الولايات المتحدة.