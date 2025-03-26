هيلاري كلينتون تهاجم إدارة ترامب بعد فضيحة محادثات تطبيق سيجنال

وكالات

أعربت هيلاري كلينتون عن صدمتها من قيام مسؤولين بارزين في إدارة ترامب عن طريق الخطأ بإضافة صحفي إلى محادثة جماعية عبر تطبيق "سيجنال"، حيث ناقشوا فيها تفاصيل الضربات العسكرية الأخيرة في اليمن.

وهاجمت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في منشور على منصة X إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلة: "لا يمكن أن تكونوا جادين"، مرفقة بتعبير "عيون" للتعبير عن دهشتها.

جاء هجوم "كلينتون" ردًا على تقرير نشرته مجلة The Atlantic، كشف عن خرق أمني خطير تورط فيه مسؤولون رفيعو المستوى في إدارة ترامب.

وأوضح رئيس تحرير المجلة، جيفري غولدبرج، في تقريره أنه أُضيف عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية ضمت نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، ومسؤولين آخرين، حيث تم خلالها مناقشة التفاصيل الداخلية والعملياتية حول الضربات الجوية ضد ميليشيا الحوثي.

وأُضيف غولدبرج إلى محادثة "سيجنال" في 11 مارس، فيما نُفذت الضربات العسكرية في 15 مارس. سرعان ما واجهت كلينتون سخرية وانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكر العديد من المعلقين أن الوزيرة السابقة نفسها كانت متورطة في فضيحة أمنية مماثلة خلال حملتها الرئاسية الفاشلة عام 2016 بسبب استخدامها بريدًا إلكترونيًا خاصًا لتخزين معلومات حكومية حساسة.

وغرد كايل آدامز، المستشار السياسي الجمهوري السابق، قائلًا: "ليس لها أن تتحدث..."

وكتب مايكل جيه موريسون، عضو "حزب الجمهوريين الشباب في نيويورك": "أنا كبير بما يكفي لأتذكر عندما كنتِ تستخدمين خادم بريد إلكتروني في قبو منزلك، ولم يحدث لكِ شيء."

وفي يوليو 2016، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، جيمس كومي، أن المكتب لا يوصي بتوجيه اتهامات جنائية ضد وزيرة الخارجية السابقة، رغم وصفه استخدامها للخادم الخاص بـ "الإهمال البالغ" في التعامل مع وثائق حكومية حساسة.

وقال كومي حينها: "لم نجد دليلًا واضحًا على أن الوزيرة كلينتون أو زملائها تعمدوا انتهاك القوانين المتعلقة بحماية المعلومات السرية، لكن هناك أدلة على إهمالهم البالغ في التعامل مع معلومات شديدة الحساسية وسرية للغاية".