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الرئيس اللبناني يدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية

02:16 م الأربعاء 26 مارس 2025

جوزيف عون

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بيروت - (د ب أ)

طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، بضرورة عمل رعاة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل على الضغط عليها للالتزام به، حفاظًا على صدقيتهم، ولوقف الأعمال العدائية.

وقال الرئيس عون، خلال استقباله اليوم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان، :" تُعدّ الإصلاحات أولوية، بالتوازي مع إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل، وسيستمر العمل على إعادة الثقة في الداخل اللبناني".

واضاف أن الإجراءات التي ستُتخذ على الصعيد الإداري تحمل رسالة إيجابية إلى الداخل اللبناني والخارج.

ووفق بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على صفحتها بموقع فيسبوك ، "بحث رئيس الجمهورية مع المبعوث الرئاسي الفرنسي، جان إيف لو دريان، أجواء زيارته المرتقبة إلى فرنسا يوم الجمعة المقبل".

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جوزيف عون لبنان بيروت إسرائيل
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