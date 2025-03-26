مصر تستعرض جهودها للتوصل لتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية والهجرة في بيان لها إن الاتصال بين الجانبين شهد تبادلاً للرؤى والتقديرات حول الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة والضفة الغربية فى ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما يواجهه الشعب الفلسطيني من جرائم.

ووفقا لما أعلنته الوزارة في بيانها، فإن وزير الخارجية استعرض الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر من أجل التوصل لتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار.

ومن جانبه، حرص رئيس الوزراء الفلسطيني على الإعراب عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، وتطلعه لأن تسفر عن تهيئة الظروف لعقد مؤتمر القاهرة لاعادة إعمار غزة، في إطار الجهود الرامية لحشد التمويل والتأييد للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل في إطار الإعداد الجيد لمؤتمر القاهرة للتعافي المبكر ولإعادة الإعمار في قطاع غزة وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم.