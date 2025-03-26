إعلان

مصر تستعرض جهودها للتوصل لتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

02:10 م الأربعاء 26 مارس 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية والهجرة في بيان لها إن الاتصال بين الجانبين شهد تبادلاً للرؤى والتقديرات حول الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة والضفة الغربية فى ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما يواجهه الشعب الفلسطيني من جرائم.

ووفقا لما أعلنته الوزارة في بيانها، فإن وزير الخارجية استعرض الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر من أجل التوصل لتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار.

ومن جانبه، حرص رئيس الوزراء الفلسطيني على الإعراب عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، وتطلعه لأن تسفر عن تهيئة الظروف لعقد مؤتمر القاهرة لاعادة إعمار غزة، في إطار الجهود الرامية لحشد التمويل والتأييد للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل في إطار الإعداد الجيد لمؤتمر القاهرة للتعافي المبكر ولإعادة الإعمار في قطاع غزة وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بدر عبد العاطي وقف إطلاق النار غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بيان عاجل.. الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتعتمد انسحابه أمام الزمالك
"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية