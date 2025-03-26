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بعد تقدم الجيش السوداني.. قوات الدعم السريع تغادر الخرطوم (فيديو)

02:05 م الأربعاء 26 مارس 2025

السودان

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(وكالات)

قامت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، بالهروب من العاصمة السودانية الخرطوم عبر جسر خزان جبل أولياء، وذلك بعد التقدم السريع الذي أحرزه الجيش السوداني في عدة محاور بالخرطوم، وذلك حسبما ذكرت "العربية" .

وأعلن الجيش السوداني، اليوم سيطرته على مطار الخرطوم في العاصمة، قائلًا إن إعلان السيطرة على الخرطوم كاملة بات مسألة وقت.

وأكد قائد عمليات الخرطوم، في تصريحات لقناة الحدث، أن الجيش سيطر على مقر الدفاع الجوي وعدد من المباني الاستراتيجية، مما عزز من قبضته العسكرية على العاصمة.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن عمليات مطاردة مكثفة تجري حاليًا ضد قوات الدعم السريع جنوب مطار الخرطوم، لافتًا إلى أن الأخيرة تكبدت خسائر فادحة في الأرواح، حيث سقط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفها.

يأتي هذا التطور في ظل المعارك المتواصلة بين الجانبين، حيث يسعى الجيش السوداني إلى إحكام سيطرته الكاملة على الخرطوم وإنهاء وجود قوات الدعم السريع في العاصمة.

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