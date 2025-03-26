إسرائيل تعلن اكتشاف هرم غامض بالقرب من البحر الميت (صورة)

وكالات

كشف علماء آثار إسرائيليون عن أسرار موقع أثري غامض بالقرب من البحر الميت، حيث تشير الاكتشافات الجديدة إلى أن الهيكل الهرمي بالقرب من وادي زوهر، على بعد 20 كيلومترًا جنوب مسعدة، ربما كان حصنًا قديمًا لجمع الضرائب قبل أن يتحول لاحقًا إلى مقبرة رومانية.

وبحسب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فقد اكتشف علماء آثار بناء كبيرا يشبه الهرم في ناخال زوهار على الجانب الغربي للبحر الميت يرجع إلى العصر الهيلينستي (اليوناني القديم) منذ نحو 2200 عام.

وتم العثور في عملية الاستكشاف، التي جذبت العديد من المتطوعين، على وثائق باليونانية مكتوبة على أوراق بردي فضلا عن عملات برونزية وأسلحة وأدوات خشبية ومنسوجات.

وصنع البناء من كتل صخرية منحوتة يدويا وتزن الواحدة منها مئات الكيلوجرامات. كما تم العثور على مقبرة. وظلت العديد من الآثار في حالة ممتازة بسبب المناخ الصحراوي الجاف.

ولم يتضح بعد الغرض من البناء الكبير، فقد يكون برج حراسة على طريق تجاري مهم أو موقع دفن أو أثر قديم.