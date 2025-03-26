"استعادة العاصمة بات قريبًا".. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مطار الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، إحكام سيطرته على مطار الخرطوم الدولي بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وأوضحت صحيفة "السوداني" أن القوات المسلحة وكتائب الإسناد تمكنت من تحرير مطار الخرطوم، إلى جانب تحقيق تقدم ميداني في مناطق شرق العاصمة، مما يعزز من موقف الجيش في معركة استعادة السيطرة الكاملة على الخرطوم.



كما صرح الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع بدأت الانسحاب من بعض مواقعها إلى خارج الخرطوم، وذلك في وقت أكد فيه قائد عمليات الخرطوم، في تصريحات لقناة العربية، أن إعلان السيطرة الكاملة على العاصمة بات قريبًا جدًا.