نتنياهو أمام الكنيست: لم نسبق أن رأينا مظاهرات في غزة

(وكالات)

شهدت جلسة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشادات حادة خلال كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وجه انتقادات للمعارضة، متهمًا إياها بالسعي لإسقاط حكومته من خلال التظاهرات والإضرابات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وخاطب نتنياهو المعارضة، داعيًا إياها إلى التوقف عن التظاهرات وإغلاق الشوارع، في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة ضد حكومته. وقال: "إسرائيل كانت وستبقى ديمقراطية، ولن تشهد حربًا أهلية".

وأكد نتنياهو أن حكومته ستمضي كامل فترتها، رغم الضغوط الداخلية والخارجية، مشددًا على أن إسرائيل لن تتراجع عن سياستها في غزة ولن تخضع للمطالب الدولية بتخفيف الحصار أو وقف العمليات العسكرية.

وقال نتنياهو: "لم يسبق أن شهدنا مظاهرات كبيرة وعلنية في قطاع غزة ضد حكم حماس، وهذا تغيير جديد يُثبت أن سياستنا تنجح" وأضاف أن "المزيد والمزيد من الغزيين يرون أن حماس تجلب لهم الخراب والضياع".

وجدد نتنياهو تهديده لحركة حماس، مؤكدًا أنه إذا استمرت في رفض إطلاق سراح المحتجزين، فستواجه مزيدًا من الضغوط العسكرية والسياسية. وقال: "قضينا على كثير من أذرع الشر التابعة لإيران، وسنواصل التصعيد حتى تحقيق أهدافنا."