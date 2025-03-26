نتنياهو: سنضغط على حماس من خلال احتلال أراضٍ وإجراءات أخرى

(وكالات)

قال رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في الكنيست الإسرائيلي، إنه لم يُعرض على حكومته أي مستند استخباري يثبت أن أموال المنحة القطرية قد تم تحويلها إلى ما وصفه بـ"الإرهاب" في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية.

وأوضح نتنياهو، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أكدت أن الأموال تم استخدامها لتمويل الوقود، وتقديم مساعدات للعائلات المحتاجة، وصرف رواتب الموظفين في غزة.



وذكر نتنياهو أن حركة حماس قامت بتحويل 4 ملايين دولار من ميزانيتها الخاصة، والتي تُمول من مصادر أخرى غير المنحة القطرية، لدعم جناحها العسكري. وأضاف أن الحركة تلجأ لتحويل أموال من ميزانيتها المدنية بسبب منع إسرائيل تحويل الأموال إليها، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بأموال المنحة القطرية، ولا يوجد دليل على استخدامها في أي أنشطة تخص المقاومة.

وفيما يخص الوضع في غزة، صرح نتنياهو أن الضغط على حركة حماس سيشمل احتلال أراضٍ وإجراءات أخرى لم يُعلن عنها بعد، مضيفًا: "إذا استمرت حماس في رفض إطلاق سراح الأسرى، سنواصل تكثيف الضغط عليها".

وخلال كلمته في الكنيست، قال نتنياهو إن إسرائيل تعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط، وستتمكن من إعادة المحتجزين في غزة.



وصوت الكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء، لصالح إقرار ميزانية الدولة، وهو ما اعتُبر نجاحًا سياسيًا لنتنياهو، قد يمنحه شهورًا من الاستقرار في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها على خلفية الحرب في غزة والقرارات الحكومية المثيرة للجدل.

ويُنظر إلى تمرير الميزانية على أنه اختبار رئيسي لصلابة الائتلاف الحاكم، الذي يضم أحزابًا قومية ودينية متطرفة.