إعلان

قائمة أسعد دول العالم: فنلندا تتصدر وأفغانستان تتذيل

12:45 م الأربعاء 26 مارس 2025

قائمة أسعد دول العالم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

احتفظت فنلندا بلقب أسعد دولة في العالم للعام الثامن على التوالي، وفقًا لتقرير السعادة العالمي الذي صدر اليوم الخميس، تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة.

ويعتمد التقرير على دراسة تحليلية للفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، وهو نتاج تعاون بين مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي، ومركز أوكسفورد لأبحاث الرفاهية، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وكما في الأعوام السابقة، هيمنت الدول الاسكندنافية على المراتب الأولى، حيث جاءت الدنمارك في المركز الثاني، تلتها آيسلندا ثم السويد، بينما احتلت النرويج المرتبة السابعة.

وضمن قائمة أكثر 10 دول سعادة، شهد الترتيب دخول كوستاريكا (المركز السادس) والمكسيك (المركز العاشر) لأول مرة، بينما استعادت هولندا مكانتها ضمن الخمس الأوائل.

وفي تصنيفات أخرى، تقدمت ألمانيا من المركز 24 إلى 22، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز 24، وهو أسوأ ترتيب لها على الإطلاق منذ بدء إصدار التقرير.

وشمل التصنيف 147 دولة، حيث جاءت أفغانستان في المركز الأخير، بمتوسط 1.364 من 10 عند تقييم المواطنين لحياتهم، مقارنةً بمتوسط 7.736 في فنلندا.

ويعتمد التقرير على عدة عوامل أساسية لتقييم مستوى السعادة، أبرزها الدعم الاجتماعي، الدخل، الحرية، الصحة، ومدى انتشار الفساد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قائمة أسعد دول العالم فنلندا أفغانستان اليوم العالمي للسعادة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية