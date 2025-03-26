قائمة أسعد دول العالم: فنلندا تتصدر وأفغانستان تتذيل

وكالات

احتفظت فنلندا بلقب أسعد دولة في العالم للعام الثامن على التوالي، وفقًا لتقرير السعادة العالمي الذي صدر اليوم الخميس، تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة.

ويعتمد التقرير على دراسة تحليلية للفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، وهو نتاج تعاون بين مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي، ومركز أوكسفورد لأبحاث الرفاهية، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وكما في الأعوام السابقة، هيمنت الدول الاسكندنافية على المراتب الأولى، حيث جاءت الدنمارك في المركز الثاني، تلتها آيسلندا ثم السويد، بينما احتلت النرويج المرتبة السابعة.

وضمن قائمة أكثر 10 دول سعادة، شهد الترتيب دخول كوستاريكا (المركز السادس) والمكسيك (المركز العاشر) لأول مرة، بينما استعادت هولندا مكانتها ضمن الخمس الأوائل.

وفي تصنيفات أخرى، تقدمت ألمانيا من المركز 24 إلى 22، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز 24، وهو أسوأ ترتيب لها على الإطلاق منذ بدء إصدار التقرير.

وشمل التصنيف 147 دولة، حيث جاءت أفغانستان في المركز الأخير، بمتوسط 1.364 من 10 عند تقييم المواطنين لحياتهم، مقارنةً بمتوسط 7.736 في فنلندا.

ويعتمد التقرير على عدة عوامل أساسية لتقييم مستوى السعادة، أبرزها الدعم الاجتماعي، الدخل، الحرية، الصحة، ومدى انتشار الفساد.