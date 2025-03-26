الجيش السوداني يعلن السيطرة على آخر معاقل "الدعم السريع" في الخرطوم

(وكالات)

أكد الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، سيطرته الكاملة على معسكر طيبة، آخر القواعد العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم.

وأوضح قائد عمليات الخرطوم في تصريحات لقناة "العربية" أن أعدادًا كبيرة من مقاتلي الدعم السريع فرت من العاصمة، قائلًا إن الجيش يعتبر كل من يرفض إلقاء سلاحه "هدفًا مشروعًا".

ودعا قائد عمليات الخرطوم بالجيش السوداني، القوات المتبقية من الدعم السريع إلى الاستسلام وحقن الدماء.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن قوات الدعم السريع فقدت القدرة على المواجهة، وأن إعلان السيطرة الكاملة على الخرطوم بات وشيكًا.

وأعلن الجيش السوداني تقدمه بثبات نحو مطار الخرطوم الدولي، كما أفادت "العربية" بسيطرة الجيش على جميع جسور العاصمة، مما يعزز قبضته على مفاصل المدينة.

إضافة إلى ذلك، أكدت "العربية" أن سلاح المدرعات تمكن من فرض سيطرته على مقر الدفاع الجوي في الخرطوم، مما يشير إلى تراجع قدرات الدعم السريع بشكل كبير.