"تجنبوا مبدأ العين بالعين".. الرئيس الفنلندي يحذر من تصعيد الرسوم الجمركية بين واشنطن وأوروبا

(وكالات)

حذر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب من تداعيات فرض رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن هذه الإجراءات قد تلحق ضررًا بالاقتصادين الأمريكي والأوروبي.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أكد ستوب على ضرورة تجنب التصعيد التجاري، داعيًا إلى السعي نحو اتفاقية تجارة حرة بدلاً من التورط في مواجهات جمركية.

وقال ستوب: "من المهم أن نتجنب سياسة العين بالعين، لأن ذلك سيؤثر سلبًا على الجميع. علينا التكيف مع المستجدات، لكن الأفضل أن نعمل على حلول اقتصادية تعزز التعاون بدلاً من الخلافات".

تصريحات الرئيس الفنلندي تأتي في ظل تصعيد أمريكي في السياسات الجمركية، حيث قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، دون أي استثناءات.

كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مماثلة على الدول الصديقة والخصوم على حد سواء، ما أثار قلق شركاء واشنطن التجاريين. وشملت الإجراءات الأخيرة فرض ضرائب إضافية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب 20% على السلع الصينية، في خطوة بررتها واشنطن بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتقييد تدفق مادة الفنتانيل.

من جانبهم أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وكندا والصين عن إجراءات انتقامية، وأكدت بروكسل أنها ستفرض تدابير مضادة اعتبارًا من أبريل. كما تعتزم واشنطن فرض رسوم "متماثلة تمامًا" على الدول التي تفرض تعريفة جمركية أعلى على المنتجات الأمريكية.