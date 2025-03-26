بسبب مادة ملوثة.. كوكاكولا تسحب آلاف العبوات من الأسواق في أمريكا

وكالات

أعلنت شركة كوكاكولا عن سحب طوعي لأكثر من 10 آلاف عبوة من مشروبها الغازي الشهير، بعد اكتشاف احتمال تلوثها بجزيئات بلاستيكية، وذلك وفقًا لما ذكرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، بدأت عملية السحب في 6 مارس، بعدما أبلغت شركة Reyes Coca-Cola Bottling, LLC، التي تتخذ من ميلووكي مقرًا لها، السلطات المختصة باحتمالية وجود شظايا بلاستيكية داخل بعض عبوات "كوكاكولا الأصلية".

وفي 24 مارس، صنفت FDA الحادثة ضمن الفئة الثانية (Class II) من عمليات السحب، وهو تصنيف يشير إلى أن استهلاك المنتجات المتأثرة قد يؤدي إلى مشكلات صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج.

بحسب البيانات الرسمية، يشمل السحب 864 عبوة كرتونية، كل منها تحتوي على 12 عبوة معدنية، وتم توزيعها في ولايتي إلينوي وويسكونسن. وأوضحت الشركة أن السحب يقتصر على كوكاكولا الأصلية فقط، مؤكدًة أن جميع المنتجات الأخرى آمنة ولم تتأثر بهذه المشكلة.

ودعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المستهلكين إلى عدم استهلاك العبوات المتأثرة، والتخلص منها فورًا أو إعادتها إلى المتاجر لاسترداد قيمتها أو استبدالها بمنتج آخر.

وأكدت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة أو مرض نتيجة لاستهلاك المشروبات الملوثة حتى الآن. ورغم مرور عدة أسابيع على بدء عملية السحب، لم تكشف كوكاكولا بعد عن كيفية حدوث التلوث بالبلاستيك أو التوقيت الدقيق لاكتشافه.

ودعت الشركة المستهلكين الذين لديهم استفسارات إلى التواصل مع بائعي التجزئة أو زيارة الموقع الرسمي لإدارة الغذاء والدواء لمتابعة التحديثات.