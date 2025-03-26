السفير الروسي الجديد يتوجه لواشنطن لتولي مهامه

(وكالات)

توجه السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارشيف، إلى واشنطن لمباشرة مهامه الدبلوماسية، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلًا عن مصدر مطلع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسومًا أوائل مارس الجاري بتعيين دارشيف، الذي شغل سابقًا منصب رئيس إدارة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الروسية، خلفًا لأناتولي أنطونوف، الذي أنهى مهامه في أكتوبر 2024.

وجاء تعيين دارشيف في إطار تفاهم دبلوماسي تم التوصل إليه خلال محادثات روسية-أمريكية عُقدت في الرياض في 18 فبراير الماضي، حيث اتفق الطرفان على تسريع إجراءات اعتماد السفراء في كلا البلدين. وقد أرسلت واشنطن مذكرة رسمية إلى موسكو بهذا الشأن في 27 فبراير خلال لقاء عُقد في إسطنبول، في خطوة تهدف إلى استعادة العمل الدبلوماسي الكامل بين الجانبين.