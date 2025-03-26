الأسرى سيعودون في توابيت.. حماس توجه رسالة جديدة إلى إسرائيل

(وكالات)

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال الاتفاق، مؤكدةً أنه قرر العودة إلى الحرب بنية مبيتة مسبقًا من أجل التهرب من الالتزامات و"الرضوخ لابتزاز وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وفي بيان رسمي، حملت الحركة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة، مطالبةً المجتمع الدولي والوسطاء بممارسة الضغوط عليه لوقف العدوان واستئناف مسار المفاوضات.

وأكدت حماس، أن المقاومة تبذل كل جهدها للحفاظ على حياة أسرى الاحتلال، إلا أن القصف العشوائي الذي يشنه الجيش الإسرائيلي يعرضهم للخطر.

كما اتهمت الحركة نتنياهو بتضليل أهالي الأسرى بادعائه أن الحل العسكري قادر على إعادتهم أحياءً، مشيرةً إلى أن محاولات الاحتلال السابقة لاستعادتهم بالقوة لم تسفر سوى عن إعادتهم قتلى داخل توابيت.