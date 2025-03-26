ماكرون يستقبل زيلينسكي في باريس لبحث مبادرة "تحالف الراغبين"

باريس - (د ب أ)

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الأربعاء، قبل قمة للدول الراغبة في المساعدة في ضمان التوصل لاتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا.

وتقود فرنسا والمملكة المتحدة مبادرة لتشكيل ما يسمى "تحالف الراغبين" والذي من المقرر أن يتكون من دول مستعدة لتقديم ضمانات أمنية في حالة وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من صياغة المبادرة خلال قمة تعقد في باريس غدا الخميس.

ويدرس حلفاء أوكرانيا الغربيون مراقبة منطقة منزوعة السلاح محتملة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، حسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ).

وسيتم ذلك جوا بشكل أساسي وبمساعدة وسائل تقنية كالأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة. كما يمكن نشر وحدات بحرية لمراقبة حرية الملاحة في البحر الأسود.

وسيستقبل ماكرون زيلينسكي في الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش.