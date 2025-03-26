تسببت في وفاة 10 أشخاص.. ضبط عصابة ليبية تعذّب وتبتز مهاجرين مقابل فدية

وكالات

ألقت السلطات الليبية القبض على أربعة أفراد من شبكة إجرامية متورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بمدينة زلة، وذلك عقب كشف عمليات تعذيب مروعة بحق عشرات المحتجزين.

وأفاد مكتب النائب العام بأن العصابة احتجزت 164 مهاجراً من جنسيات سودانية وصومالية وإريترية، وأخضعتهم لمعاملة قاسية أدت إلى وفاة 10 أشخاص تحت وطأة التعذيب.

وأمرت النيابة العامة الليبية بحبس أربعة متهمين ينتمون إلى شبكة إجرامية متورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بعد ضبطهم في مدينة زلة.

وتمكنت الشرطة العسكرية من كشف القضية بعد أن اعترضت مجموعة من المهاجرين الفارين من موقع الاحتجاز، حيث كانوا يتعرضون للتعذيب الممنهج بهدف ابتزاز ذويهم لدفع مبالغ تصل إلى 10 آلاف دولار، مقابل إطلاق سراحهم.

وسارعت الأجهزة الأمنية إلى مداهمة الموقع، مما أسفر عن تحرير الضحايا والقبض على المتهمين الأربعة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتعقب بقية أفراد العصابة.