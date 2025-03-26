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الجيش الروسي يعلن إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية

11:11 ص الأربعاء 26 مارس 2025

الجيش الروسي

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 9 طائرات مسيرة أوكرانية، من بينها 5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، ومسيرتين فوق البحر الأسود"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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