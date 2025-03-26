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تايوان.. الحكم بالسجن على 4 عسكريين سابقين بتهمة "بيع أسرار الدولة للصين"

11:01 ص الأربعاء 26 مارس 2025

علم تايوان

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تايبيه - (د ب أ)

حكم اليوم الأربعاء على أربعة عسكريين سابقين، من بينهم ثلاثة كانوا مسؤولين عن الأمن في مبنى المكتب الرئاسي، بالسجن لمدد تصل إلى سبع سنوات بتهمة بيع أسرار الدولة للصين.

وثلاثة من الرجال وهو السيرجنت لاي تشونج يو والسيرجنت لي يو هسي ولين يو كاي، خدموا في الكتيبة 211 بالشرطة العسكرية، بينما خدم الرابع، تشين وين هاو، في قيادة المعلومات والاتصالات والقوة الالكترونية بوزارة الدفاع الوطني، حسب صحيفة تايبيه تايمز اليوم الأربعاء.

وحكمت محكمة منطقة تايبيه بالسجن على لاي لمدة سبع سنوات ولي بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر وتشين بالسجن ست سنوات وخمسة أشهر، وحرمانهم جميعا من حقوقهم المدنية لمدة ست سنوات.

واختتم مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه تحقيقه في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، حيث اتهم الأربعة بقبول رشاوي في انتهاك لقانون مكافحة الفساد وقانون الأمن الوطني، مقابل جمع أسرار الدولة نيابة عن الصين.

وقال الإدعاء إن الرجال الاربعة اعترفوا بعد استجوابهم واحتجازهم.

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