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ترامب: أحاول مسامحة جو بايدن وإدارته رغم أنهم كانوا فاسدين

07:10 ص الأربعاء 26 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يحاول مسامحة سلفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وإدارته، على الرغم من أنه يعتقد أنهم فعلوا أشياء "سيئة للغاية" وكانوا فاسدين.

وأعرب ترامب عن ثقته بأنه تمكن خلال شهرين من وجوده في السلطة من تحقيق أكثر مما حققه أي رئيس أمريكي آخر في التاريخ.

قال الرئيس ترامب في مقابلة مع قناة نيوزماكس التلفزيونية: "لم ينجز أي رئيس أمريكي آخر كل هذا في فترة قصيرة كهذه، في شهرين فقط، أعتقد أنني أنجزت أكثر مما أنجزه أي رئيس آخر حكم الولايات المتحدة".

وأشار على وجه الخصوص، إلى جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الأمريكي من شركات مختلفة، فضلا عن تحديد والتصدي "لعمليات احتيال" تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات، وفقا لروسيا اليوم.

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