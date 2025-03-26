ترامب: حققت في شهرين أكثر مما حققه أي رئيس أمريكي آخر عبر التاريخ



وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بأنه تمكن خلال شهرين من وجوده في السلطة من تحقيق أكثر مما حققه أي رئيس أمريكي آخر في التاريخ.

قال الرئيس ترامب في مقابلة مع قناة نيوزماكس التلفزيونية: "لم ينجز أي رئيس أمريكي آخر كل هذا في فترة قصيرة كهذه، في شهرين فقط، أعتقد أنني أنجزت أكثر مما أنجزه أي رئيس آخر حكم الولايات المتحدة".

وأشار على وجه الخصوص، إلى جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الأمريكي من شركات مختلفة، فضلا عن تحديد والتصدي "لعمليات احتيال" تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات، وفقا لروسيا اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، اعترف ترامب بأنه يحاول مسامحة سلفه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وإدارته، على الرغم من أنه يعتقد أنهم فعلوا أشياء "سيئة للغاية" وكانوا فاسدين.

جرت العادة أن يتم تقييم عمل أي رئيس بعد مرور مائة يوم على توليه المنصب، لكن يلفت النظر أن ترامب في فترته الرئاسية الجديدة "يبدو مستعجلا كثيرا" في إصدار القرارات التنفيذية التي انهالت بسرعة منذ الساعات الأولى لدخوله البيت الأبيض في العشرين من شهر يناير.

وأصدر ترامب مجموعة من القرارات في مجالات عديدة أبرزها السياسة الخارجية والأمن والهجرة والاقتصاد، وقد أظهر منذ أيامه الأولى في السلطة عزمه على إحداث تحولات استراتيجية في السياسة الأمريكية في ملفات في غاية الأهمية في مقدمتها الأزمة الأوكرانية والحرب على غزة والوضع في الشرق الأوسط والسياسة التجارية العالمية.

ويركز ترامب بشكل خاص في أول 100 يوم من رئاسته على ملفات الضرائب والميزانية، والتجارة، والحدود والهجرة، والدولة العميقة، وكذلك على العلاقات الخارجية.

واستخدم ترامب القرارات التنفيذية بصورة مكثفة، كوسيلة مباشرة لإنفاذ قراراته الرئاسية.