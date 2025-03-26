من أصل كوري.. قاضية أمريكية تحكم بعدم جواز احتجاز طالبة مؤيدة للفلسطينيين



وكالات

أصدرت قاضية حكما بأن مسؤولي الهجرة الاتحاديين لا يمكنهم احتجاز طالبة أمريكية من أصل كوري تدرس بجامعة كولومبيا، لديها إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة وشاركت في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، في الوقت الحالي بينما تقاوم الطالبة محاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيلها.

وتعيش يونسيو تشونج، 21 عاما، في الولايات المتحدة منذ أن كانت في السابعة من عمرها، لكن تم إبلاغ فريقها القانوني هذا الشهر بإلغاء وضع الإقامة الدائمة القانونية الخاص بها، وذلك حسبما ورد في سجلات المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

ورفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب الاثنين لمنع ترحيلها، وفقا لما ذكرته الغد.

وتعهد ترامب بترحيل المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين واتهمهم بدعم حركة حماس وتشكيل عقبات أمام السياسة الخارجية الأمريكية ومعاداة السامية.