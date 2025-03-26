

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جورج سوروس ومليارديرات ليبراليين ربما كانوا يمولون الهجمات المتزايدة على تسلا في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن سوروس وغيره من المليارديرات المتحالفين مع الديمقراطيين متورطون في الهجمات على أعمال إيلون ماسك: "أعتقد ذلك. بعضهم كان متورطا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضدي، وربما هم متورطون في هذه القضية أيضا".

وفي وقت سابق، أصبح معلوما أن هيئات حماية القانون الأمريكية، تلقت معلومات عن 48 حالة اعتداء على وكلاء تسلا وسياراتها ومحطات الشحن الخاصة بها.

وتشير تقارير إلى أن هذه الهجمات كانت نتيجة لمشاركة مالك شركة تسلا إيلون ماسك، في نشاط وزارة فعالية الحكومة (DOGE) التابعة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تتولى مهمة خفض الهدر ومكافحة الاحتيال في الحكومة الفيدرالية، وفقا لروسيا اليوم.

وأفادت شبكة فوكس نيوز، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي شكل مجموعة مهام خاصة لمنع أعمال التخريب والحرق العمد ضد سيارات تسلا في الولايات المتحدة.

ومن المعروف أنه يتم النظر إلى أنشطة جورج سوروس بشكل سلبي بسبب انتهاكاته ومضارباته المالية، فضلا عن الفضائح التي تلطخ سمعته - فقد اتُهمت صناديقه مرات كثيرة بتنظيم تغيير السلطة وتمويل الثورات الملونة في عدد من البلدان.

من جانبه، لا ينكر سوروس أن أمواله ساعدت، على وجه الخصوص، في تنفيذ "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004 و"الميدان الأوروبي" عام 2013. وفي وسائل الإعلام، يرتبط اسم سوروس في كثير من الأحيان بالحزب الديمقراطي الأمريكي.

وفي العام الماضي، اعتبر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن الاتحاد الأوروبي أسير لدى سورس، وشدد أوربان على أن معظم الأوروبيين يتطلعون إلى حل سلمي في أوكرانيا، لكن بروكسل عاجزة عن تحقيقه بسبب اختراق أنصار الملياردير سوروس لمؤسساتها.