أول تعليق من السعودية على قصف إسرائيل بلدة كويا السورية.. ماذا قالت؟

وكالات

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الإسرائيلي على بلدة كويا السورية، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى من المدنيين.

وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان على رفض المملكة القاطع "لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة تقويض الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، من خلال انتهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأكدت الوزارة على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وحماية المدنيين، وضمان احترام سيادة الدول واستقلالها، وفقا لروسيا اليوم.

كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنهي معاناة الشعوب جراء الصراعات والتدخلات الخارجية.

وفي وقت سابق، أدى قصف إسرائيلي استهدف بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك غربي درعا بجنوب سوريا إلى سقوط قتلى وجرحى.

ولا تزال إسرائيل تفرض واقعا أمنيا على قرى الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي سوريا، إذ كثفت خلال الفترة الماضية حملات المداهمة في قرى معرية وجملة وعابدين وحاصرت فيها بعض المنازل بحجة البحث عن سلاح.

وقصفت إسرائيل خلال الفترة التي تلت سقوط نظام بشار الأسد معظم المناطق العسكرية في محافظة درعا، وشملت مخازن الأسلحة ومحطات الدفاع الجوي والبنية التحتية لهذه المواقع العسكرية.