المواجهة استمرت ساعات.. الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية ترومان مٌجددًا

وكالات

قال جماعة أنصار الله في اليمن "الحوثيون"، إنه في إطار مواجهتهم للعدوان الأمريكي، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المُسير والقوات البحرية خلال الساعات الماضية، عملية مشتركة استهدفت من خلالها "القطع البحرية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان التي ينطلق منها العدوان على اليمن".

وأضاف الحوثيون في بيان لهم قبل قليل، أن المواجهة مع القطع الأمريكية في البحر الأحمر استمرت لعدة ساعات وما زالت متواصلة حتى توقيت إعلان هذا البيان فجر الأربعاء، بحسب الغد.

وفي ذات السياق، قال الحوثيون في البيان، إن سلاح الطائرات المسيرة استهدف بعدد من الطائرات المسيرة أهدافا عسكرية في منطقة يافا في إسرائيل، وأن العملية حققت أهدافها على حد قول البيان.

وأضاف المتحدث العسكري للحوثيين، أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة واستمرارا في إسناده ودعمه في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

يذكر أن وسائل إعلام تابعة للحوثيين، قالت فجر اليوم، إن قصفا أمريكيا استهدف شرقي مدينة صعدة بغارتين، كما شن الطيران الأمريكي 3 غارات على مديرية آل سالم باليمن.

وشن الطيران الأمريكي غارتين استهدفتا مديرية سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن الجيش الأمريكي نفذ 17 غارة على محافظة صعدة خلال الليلة الماضية.