المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض.. 9 شهداء في قصف الاحتلال لمناطق بغزة



وكالات

استشهد 9 فلسطينين، من بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وجباليا البلد بقطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء.

واستشهد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة النجار بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمالي القطاع فجر اليوم الأربعاء.

كما أن عددا من المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنزل المستهدف، وفقا لما ذكرته الغد.

ووصل عددا من الشهداء والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي، إذ أن معظم المصابين من النساء والأطفال وإصابات الكثيرين منهم حرجة.

كما أن حجم الدمار كبير في تلك المنطقة التي استهدفها الاحتلال بجباليا البلد، إذ أضر القصف بالمنازل المحيطة، خاصة أن المنطقة تكتظ بالمباني والسكان وتضم عددا كبيرا من النازحين الذين نزحوا من أقصى شمال قطاع غزة.

وتتعرض جباليا البلد خلال الساعات الماضية لقصف مدفعي عنيف استهدف منازل المواطنين والأراضي المحيطة بها.