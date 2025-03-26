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بـ5 غارات.. قصف أمريكي يستهدف صعدة ومديرية آل سالم في اليمن

04:19 ص الأربعاء 26 مارس 2025

قصف أمريكي على اليمن

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، قبل قليل، أن الطائرات الأمريكية قصفت شرقي مدينة صعدة بغارتين، و3 غارات على مديرية آل سالم في اليمن، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها.

يذكؤ أن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أفادت أن "عدوانًا أمريكيًا بغارتين استهدف مديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن".

وخلال الساعات الماضية، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على محافظة صعدة مستهدفة مواقع عدة في المنطقة.

وبلغ عدد الغارات 12 غارة، إذ استهدفت تسع منها مدينة صعدة ومحيطها، وثلاث غارات أخرى طالت مديريات ساقين وكتاف وسحار ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأعلنت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، أن الغارات الأمريكية أسفرت عن وقوع إصابات، دون تحديد العدد أو الحالة .

وتتصاعد حدة الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على الحوثيين منذ 15 مارس الجاري، بهدف تقويض قدرات الجماعة العسكرية.

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