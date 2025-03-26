مصرع 16 شخصا وإصابة 19 آخرين في حرائق الغابات بكوريا الجنوبية

وكالات

لقي ما لا يقل عن 16 شخصًا حتفهم، بينما أصيب 19 آخرون جراء حرائق غابات اجتاحت المناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية، وسط طقس جاف ورياح قوية، وفقا لما أعلنته السلطات الحكومية، اليوم الأربعاء.

وأمرت السلطات في مدينة أندونج وعدد من المدن والبلدات المجاورة في الجنوب الشرقي السكان بإخلاء منازلهم، الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.

ويكافح رجال الإطفاء للسيطرة على عدة حرائق اشتعلت بفعل الرياح الجافة، ما أدى إلى احتراق أكثر من 43 ألف فدان من الأراضي وتدمير مئات المباني، من بينها معبد بوذي يعود تاريخه إلى 1300 عام.

ووفقا لوزارة الداخلية والسلامة، اضطر أكثر من 5500 شخص إلى إخلاء منازلهم في أندونج والمقاطعات المجاورة، أويسيونج وسانشيونج، إضافة إلى مدينة أولسان، التي شهدت أكبر انتشار للحرائق.