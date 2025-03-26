ترامب: ندرس المقترحات والشروط الروسية بشأن سلامة الملاحة بالبحر الأسود



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تدرس كافة المقترحات والشروط الروسية الأخيرة، بما في ذلك تخفيف العقوبات، التي طرحتها موسكو خلال مفاوضات الرياض.

وأوضح ترامب، أن "هناك تقدما كبيرا في المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في السعودية"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ترامب ردا على سؤال أحد الصحفيين: "الولايات المتحدة تدرس كافة المقترحات الروسية، بما في ذلك تخفيف العقوبات، التي طرحتها موسكو كشرط لفرض وقف مؤقت للضربات في البحر الأسود".

وأضاف: "نحن ندرسها ونفكر فيها حاليا، وهناك حوالي خمسة أو ستة شروط، ونحن ندرسها كلها، والولايات المتحدة تجري مناقشات عميقة مع روسيا وأوكرانيا بشأن قضية التسوية، كما أن هناك تقدما كبيرا تم تحقيقه في المفاوضات".

وأكد الكرملين مساء الثلاثاء، أن دخول مبادرة البحر الأسود حيز التنفيذ سيتم بعد استيفاء عدد من الشروط، ومنها رفع القيود المفروضة على عمليات تمويل التجارة والبنك الزراعي الروسي.

وأوضح الكرملين في بيان: "بموجب الاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ مبادرة البحر الأسود، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن".

وأضاف: "لكي تدخل الاتفاقيات حيز التنفيذ، يجب استيفاء عدد من الشروط، ومنها رفع القيود المفروضة على البنك الزراعي الروسي روسلخوزبنك وغيره من المؤسسات المالية المشاركة في ضمان العمليات المتعلقة بالتجارة الدولية في المنتجات الغذائية، ورفع القيود المفروضة على المصدرين وشركات التأمين والسفن، واستئناف إمدادات المعدات الزراعية إلى روسيا".

وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة ستساعد في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، وخفض تكلفة التأمين على الشحن، وتوسيع الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لإجراء مثل هذه المعاملات".