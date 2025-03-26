مايك والتز: لم تكن هناك معلومات سرية في محادثة "سيجنال"



وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز: "لم تكن هناك معلومات سرية بمحادثة سيجنال، وأفضل عدم الكشف عن الدردشة".

وأضاف والتز لقناة "فوكس نيوز": "لم ألتق أبدًا الصحفي الذي أُضيف عن طريق الخطأ إلى مجموعة الدردشة في تطبيق سيجنال"، معلنًا عن إجراء تحقيق في كيفية دعوة رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" جيفري جولدبردج للانضمام للمحادثة.

وكشف جولدبرج، الاثنين، عن إضافته عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق "سيجنال" تضم مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس، وكان كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية يناقشون خلالها خططًا عسكرية سرية للهجوم على جماعة الحوثي في اليمن.

ووفق جولدبرج، فإنه تلقى في 11 مارس، طلب اتصال على تطبيق "سيجنال" من مستخدم تم تعريفه باسم مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز، "يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ".