وزير الخارجية التركي يؤكد لنظيره الأمريكي ضروروة وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

أفادت وكالة "الأناضول"، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد خلال اجتماعه بنظيره الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وأهمية ذلك من أجل السلام الإقليمي.

ونقلت الأناضول عن مصادر بالخارجية التركية، أن فيدان وروبيو أكدا، خلال اجتماعهما بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حرصهما على أهمية الانخراط مع الإدارة السورية وضمان استقرار البلاد ومكافحة الإرهاب.

واجتمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.