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أمريكا.. قاض اتحادي يحدد يونيو موعدا للنظر في دعوى الحكومة ضد بوينج

01:01 ص الأربعاء 26 مارس 2025

شركة بوينج الأمريكية

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واشنطن - (أ ب)

حدد قاض اتحادي موعدا لعقد محاكمة في الدعوى القضائية التي تتهم فيها الحكومة الأمريكية شركة بوينج بالتآمر منذ سنوات في يونيو على خلفية تضليل الجهات التنظيمية بشأن طراز 737 ماكس قبل تحطم طائرتين، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا.

ولم يوضح قاضي المحكمة الإقليمية ريد أوكونور في أمر تحديد الموعد الذي أصدره اليوم الثلاثاء سبب النظر في القضية.

وأمضت شركة الطيران ووزارة العدل شهورا في محاولة إعادة التفاوض بشأن اتفاق إقرار بالذنب يرجع إلى يوليو 2024 يطالب بوينج بالإقرار بالذنب في تهمة جنائية.

ورفض القاضي الاتفاق في ديسمبر، مشيرا إلى أن سياسات التنوع والدمج والعدالة التي وضعتها وزارة العدل آنذاك قد تؤثر في اختيار مراقب للإشراف على التزام الشركة بشروط الحكم المقترح.

يذكر أن طائرتين من طراز ماكس تحطمتا في حادثين يفصل بينهما أقل من خمسة أشهر في 2018 و2019.

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