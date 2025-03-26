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لافروف: روسيا تعمل على مبدأ "الثقة مع التحقق" في حوارها مع أمريكا

12:54 ص الأربعاء 26 مارس 2025

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "موسكو تتفق مع واشنطن على عدم السماح بتصعيد الخلافات إلى مواجهة بين أكبر قوتين نوويتين"، وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأضاف لافروف، أن موسكو وواشنطن تناقشان في محادثاتهما أمورًا أخرى غير أوكرانيا، لافتًا إلى أن روسيا تعمل على مبدأ "الثقة مع التحقق" في حوارها مع الولايات المتحدة.

وتابع وزير الخارجية الروسي، "نناقش مع الولايات المتحدة رفع العقوبات التي تعترض المشروعات المشتركة بين بلدينا ومن بينها الطاقة والفضاء والقطب الشمالي".

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سيرجي لافروف روسيا أمريكا أوكرانيا
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