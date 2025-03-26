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السعودية تدين القصف الإسرائيلي لبلدة كويا بسوريا

12:19 ص الأربعاء 26 مارس 2025

وزارة الخارجية السعودية

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وكالات

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة كويا في الجمهورية العربية السورية، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وقالت الخارجية السعودية، إن "المملكة تجدد رفضها محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار سوريا والمنطقة، مضيفة "كما تعرب المملكة عن تضامنها مع سوريا الشقيقة أمام هذا العدوان الإسرائيلي غير المبرر".

وشددت الخارجية السعودية، على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بدوره والوقوف بشكل حازم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة وتفعيل آليات المحاسبة.

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