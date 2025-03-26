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وزير الدفاع الأمريكي: القرن الـ21 يجب أن يكون قرنًا حرًا تقوده الولايات المتحدة

12:02 ص الأربعاء 26 مارس 2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

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وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، "نعمل على تطوير قدراتنا الردعية والهجومية والرئيس دونالد ترامب يعتمد أسلوب تحقيق السلام من خلال القوة".

وأضاف هيغسيث، "نعيد بناء قواتنا المسلحة من خلال تطوير قطاع التصنيع العسكري، وسنعزز قدرات حلفائنا أيضًا".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي،"سنعمل مع حلفائنا لردع الصين الشيوعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونحتاج منهم تأدية واجبهم معنا لإنشاء ردع وتحقيق سلام بمنطقة المحيطين".

وصرح هيغسيث، "مهمتنا وقف نشوب الحروب، لكن إذا وقعت فسنعمل على تدمير أعدائنا"، مضيفًا أن "القرن 21 يجب أن يكون قرنًا حرًا تقوده الولايات المتحدة".

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