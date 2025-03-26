"برة برة".. تظاهرات في شمال غزة تطالب بوقف الحرب ورحيل حماس- فيديو

غزة - (د ب أ)

في مشهد نادر الحدوث في قطاع غزة، خرج آلاف الفلسطينيين في مسيرات احتجاجية في شوارع بلدة بيت لاهيا وجباليا شمال القطاع، مطالبين بوقف الحرب التي أرهقت المدنيين وأثقلت كاهلهم بالمآسي والدمار.

لكن اللافت في هذه المسيرات، التي بدت عفوية، أنها لم تقتصر على الدعوة لإنهاء القتال، بل حملت غضبا متزايدا تجاه حركة حماس، التي باتوا يحمّلونها مسؤولية الواقع المأساوي الذي يعيشونه.

🟥 احتجاجات في بيت لاهيا شمال #غزة تندد بالحرب وتطالب برحيل #حماس.



شهدت مدينة بيت لاهيا شمال قطاع #غزة مظاهرة احتجاجية، عبّر فيها المشاركون عن رفضهم لاستمرار الحرب، ورددوا هتافات غاضبة من بينها:

"برا برا برا... #حماس تطلع برا!"



📌 المحتجون طالبوا بوقف المعاناة المتفاقمة،… pic.twitter.com/peJ98WNpA0 — Step News Agency - وكالة ستيب نيوز (@Step_Agency) March 25, 2025

وسط الهتافات المطالبة بالحرية والسلام، رفع المتظاهرون شعارات تدين استمرار القتال وتطالب برحيل القيادات التي لم تحقق سوى المزيد من الدمار.

"نريد أن نعيش"، "كفى دمارًا"، و"يا حماس برة برة"، كانت بعض الشعارات التي علت في أرجاء البلدة، في تعبير عن سخط متزايد تجاه الحركة التي تسيطر على غزة منذ عام 2007.

ويقول محمد الكيلاني، مدرس لغة عربية وأب لطفلين، فقد وظيفته بعد أن دُمّرت المدرسة التي كان يعمل بها في غارة جوية: "إحنا مش أرقام في نشرات الأخبار، إحنا ناس لها بيوت وعائلات وأحلام.. تعبنا من الحروب اللي كل مرة بتسرق منا حياتنا".

ويضيف: "كل يوم بطلع من البيت مش متأكد إذا راح أرجع أشوف ولادي، وإذا بكرة أصلاً موجود لهم.. بس المشكلة مش بس بالحرب، المشكلة إنه حياتنا كلها صارت رهينة بيد ناس ما بتسأل عنا، لا حماس ولا غيرها".

ويتزايد شعور المواطنين في غزة بأنهم عالقون في صراع لا يخدم سوى المصالح السياسية، بينما هم يدفعون الثمن الأكبر.

متع عينك باللي بعملوا أهل بيت لاهيا , حكم الاخوان حينتهي .#لازم_تطلع_برا pic.twitter.com/iJHhOvzoIv — محمد منذر البطة (@Mohammed1Monzer) March 25, 2025

وأبو خالد أبو رياش، صاحب متجر في الخمسين من عمره، خسر كل شيء بعد أن دُمّر محله في القصف، ليجد نفسه مع عائلته بلا مأوى ولا مصدر رزق.

ويقول بحسرة: "رزقي راح، بيتي تدمر، ولادي اتشردوا، ولسا بيحكوا لنا اصبروا.. حماس بتطالبنا نصبر، بس هم عايشين بأمان وولادهم مش تحت القصف".

أما محمود الحواجري، الذي فقد عمله في البناء بسبب الدمار، فيقول: "كبرنا وإحنا بنسمع عن بكرا اللي عمره ما إجى.. طفولتنا راحت، شبابنا عم يضيع، وإحنا لسا بنحلم بحياة طبيعية".

ويضيف بلهجة غاضبة: "إحنا مش وقود لمشاريع سياسية، مش لازم كل مرة ندفع الثمن لحسابات قادة ما بهمهم غير سلطتهم".

عادةً ما تكون التظاهرات في غزة مدفوعة بنداءات من الفصائل الفلسطينية، لكن هذه المرة جاءت من قلب الشارع، بلا توجيه أو قيادة واضحة، في مؤشر على التحوّل الذي يشهده المزاج الشعبي تجاه حماس وإدارتها للقطاع.

ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات قد تشكل تحديا غير مسبوق للحركة.

وقال خبراء ومحللون فلسطينيون إن على حركة حماس الانتباه إلى هذا الغضب الشعبي المتزايد، مشيرين إلى أن تجاهل أصوات السكان الذين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد سيضع الأمور في الفترة المقبلة لنفق مظلم