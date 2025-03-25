تضم آلاف الصواريخ.. إيران تكشف عن مدينة صاروخية تحت الأرض (فيديو)

وكالات

كشف الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية في أعماق الأرض، قائلًا إنها تضم آلاف الصواريخ الدقيقة.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، بأن المدينة الصاروخية تضم صواريخ من طراز كاسر خيبر، والحاج قاسم، وعماد، وسجيل، وقدر H، وصواريخ الكروز البعيدة المدى. وصواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل.

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض تضم أنفاقاً وممرات مليئة بالصواريخ الدقيقة pic.twitter.com/uHB6sLP4d6 — همام شعلان || H . Shaalan (@osSWSso) March 25, 2025

وذكرت الوكالة، أنه تم تدشين المدينة الصاروخية الجديدة بحضور محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، وأمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وقال باقري، خلال الزيارة، "جميع الجوانب اللازمة لتحقيق قدرات تفوق عملية (الوعد الصادق 2) بعشرات المرات قد وضعت في مسار التنفيذ. وتيرة نمونا تتجاوز بكثير وتيرة معالجة نقاط الضعف في جبهة العدو، وفي هذا الميزان للقوى، سيكون العدو حتمًا في المرتبة المتأخرة".

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد عرض في العاشر من يناير الماضي مشاهد ظهر فيها قائد الحرس الثوري حسين سلامي يزور قاعدة صاروخية تحت الأرض.

ووفق القناة، استُخدمت القاعدة في أكتوبر الماضي لشن هجوم على إسرائيل بنحو 200 صاروخًا، تضمنت لأول مرة صواريخ فرط صوتية، وردًا على العملية، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك بمهاجمة مواقع عسكرية في طهران.