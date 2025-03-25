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الجيش السوداني: جهزنا 3 فرق ستتوجه نحو بلدة جبل أولياء جنوب الخرطوم

11:19 م الثلاثاء 25 مارس 2025

الجيش السوداني

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وكالات

أعلن الجيش السوداني، أنه جهز 3 فرق ستتوجه نحو بلدة جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم، من أجل إعلان كامل ولاية الخرطوم خالية من التمرد.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني ياسر عطا، إن قوات الجيش تخوض معارك ضارية مع قوات الدعم السريع وتتوجه إلى جبل أولياء، مضيفًا "سنحاصر كل قوات الجنجويد في جميع أنحاء السودان".

وأوضح مصدر عسكري سوداني، أن قوات الدعم السريع المنسحبة أعادت تمركزها غربي خزان جبل أولياء، مؤكدًا أن "الجيش والقوات المساندة له لن يسمحا للمليشيا بأي فرصة لالتقاط الأنفاس".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر للجزيرة، بأن قوات الدعم السريع انسحبت من مناطق الصحافة ومناطق الكلاكلات والأزهري جنوبي العاصمة الخرطوم.

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الجيش السوداني بلدة جبل أولياء جنوب الخرطوم ولاية الخرطوم خالية من التمرد قوات الدعم السريع
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