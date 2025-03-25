البث العبرية: رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي يلتقي ويتكوف بواشنطن

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي رون ديرمر سيلتقي، مساء اليوم الثلاثاء، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "لا صلة بين إقرار الموازنة وملف الأسرى، وإسرائيل تواصل دعمها لمسار مبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف".

وقالت المصادر، إن الولايات المتحدة ترى أن نتنياهو بات متحررًا من الضغوط ويمكنه المضي بالصفقة بعد إقرار الميزانية.