أمريكا.. الجفاف والرياح يؤججان حرائق الغابات في نورث وساوث كارولينا

كارولينا (أمريكا) - (أ ب)

تسببت حالة الطقس الجاف والرياح والأشجار المتساقطة بسبب إعصار هيلين في زيادة حرائق الغابات في نورث كارولينا وساوث كارولينا، في الوقت الذي دخلت فيه أوامر الإخلاء حيز التنظيم اليوم الثلاثاء.

وقال بو دوسيت المتحدث باسم دائرة الغابات في نورث كارولينا إن الكثير من الناس في المنطقة لا يزالون يسعون للتخلص من آثار الإعصار الذي ضربها في سبتمبر.

وذكر دوسيت: "ساهمت الكثير من الأضرار والأشجار المتساقطة من إعصار هيلين في الصعوبات التي يواجهها رجال الإطفاء لدينا في محاولة احتواء هذا الحريق، وبالتالي كان ذلك نوعا ما أزمة مستمرة منذ سبتمبر وحتى الربيع بالنسبة للكثير من هؤلاء السكان"، وأضاف "هذا شيء آخر يتعين عليهم التعامل معه بالإضافة إلى ما واجهوه في الخريف".

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من المستوى الأحمر لأجزاء من ولاية ساوث كارولينا وغرب نورث كارولينا وشمال شرق جورجيا حتى ليلة الثلاثاء، حيث كان من المتوقع أن تكون الظروف مواتية للانتشار السريع لحرائق الغابات مع استمرار الهواء الجاف والرياح التي تصل سرعتها من 16 إلى 32 كيلومترا في الساعة وتصل سرعة الهبوب من 40 إلى 56 كيلومترا في الساعة.

ودخلت أوامر الإخلاء الإلزامية لـ146 عقارا في مقاطعة بولك الريفية اليوم الثلاثاء، على بعد 129 كيلومترا غرب شارلوت بولاية نورث كارولينا، وفقا للمتحدثة باسم المقاطعة كيلي كانون.

واندلع حريقان في جبال ولاية ساوث كارولينا، وذكرت لجنة الغابات في ولاية ساوث كارولينا أن الحرائق في منتزه تيبل روك الحكومي وسلسلة جبال بيرسيمون القريبة قد أتت على مساحة إجمالية تبلغ 5.9 كيلو متر مربع.

وقال المسؤولون إن الحريقين اشتعلا بسبب نشاط بشري، ولم يتم احتواؤهما حتى مساء الاثنين.