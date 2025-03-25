الحوثيون: غارتان أمريكيتان بمحافظة صعدة شمالي اليمن

وكالات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، بأن "عدوانًا أمريكيًا بغارتين استهدف مديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن".

وخلال الساعات الماضية، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على محافظة صعدة مستهدفة مواقع عدة في المنطقة.

وبلغ عدد الغارات 12 غارة، إذ استهدفت تسع منها مدينة صعدة ومحيطها، وثلاث غارات أخرى طالت مديريات ساقين وكتاف وسحار ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأعلنت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، أن الغارات الأمريكية أسفرت عن وقوع إصابات، دون تحديد العدد أو الحالة .

وتتصاعد حدة الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على الحوثيين منذ 15 مارس الجاري، بهدف تقويض قدرات الجماعة العسكرية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الحوثيون كانوا يتمنون أن لا يحصل هجومنا عليهم، وهم يفرون الآن وأسوأهم قتلته قواتنا"، مضيفًا: "نجحنا في ضرب الحوثيين بقوة لحماية سفننا وأمن الملاحة بالبحر الأحمر".