نائب ترامب معلّقا على زيارته المرتقبة إلى جرينلاند: أمن العالم على المحك

واشنطن - (أ ب)

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم الثلاثاء، إنه سوف يرافق زوجته يوم الجمعة في رحلتها إلى جرينلاند، مشيرا في مقطع فيديو على الإنترنت إلى أن الأمن العالمي على المحك.

وقال فانس في مقطع الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "سنتوجه إلى هناك لتفقد كيف تسير الأمور".

وأضاف: "متحدثا نيابة عن الرئيس ترامب، نريد تنشيط وتعزيز أمن شعب جرينلاند لأننا نعتقد أنه مهم لحماية أمن العالم بأسره".