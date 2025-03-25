إعلام عبري: واشنطن ترى أن نتنياهو بات "متحررًا" من الضغوط ويمكنه المضي بالصفقة

وكالات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "لا صلة بين إقرار الموازنة وملف الأسرى، وإسرائيل تواصل دعمها لمسار مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف".

وقالت المصادر، إن الولايات المتحدة ترى أن نتنياهو بات متحررًا من الضغوط ويمكنه المضي بالصفقة بعد إقرار الميزانية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على ميزانية 2025، ما يمنح حكومة نتنياهو تعافيًا بعد مخاوف من سقوطها قبل عودة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إليها مع استئناف إبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.

وكان من شأن عدم إقرار الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري سقوط الحكومة تلقائيًا والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وفقًا للنظام الأساسي الإسرائيلي.

وكان الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أكد السبت الماضي، أن مقترح المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وبعض الأفكار المطروحة يتم مناقشتها مع الوسطاء، مشيرًا إلى أن الاتصالات لم تتوقف بهدف إتمام الاتفاق.

وأوضح القانوع، أن "المعطل للاتفاق هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعودة لتنفيذه منوطة بموقفه"، لافتًا إلى أنه "يقدم بقاء حكومته على تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى"

وفي وقتٍ سابق، قدم ويتكوف خلال مفاوضات الدوحة عدة مقترحات لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة وبعض الجثث.

تضمن المقترح السابق إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين في يوم واحد، بينما نصت النسخة الجديدة على إطلاق سراح 5 أسرى أحياء خلال 10 أيام أو أكثر، بالإضافة إلى بعض الجثث. كما نص على استمرار الهدنة لمدة 50 يومًا، بدءا من الأول من مارس الجاري بحيث تنتهي في 20 أبريل المقبل.