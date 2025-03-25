ظهرت بشكل مفاجئ.. حفرة ضخمة تبتلع رجلًا في كوريا الجنوبية- فيديو

وكالات

رصدت كاميرا هاتف محمول حادثا غريبا في كوريا الجنوبية، أدى إلى مقتل قائد دراجة نارية في أحد شوارع العاصمة سول.

وخلال سير قائد الدراجة على الطريق السريع، ظهرت حفرة ضخمة نتيجة خشف مفاجئ، ابتلعته.

وبعد سقوط الرجل داخل الحفرة، تهدمت أجزاء من الطريق في داخلها، ما أدى إلى مقتله.

ظهور حفرة ضخمة قطرها 20 متر وعمقها 20 متر على طريق سريع في سيول بكوريا الجنوبية أمس الإثنين وسقوط دراجة نارية مع قائدها الذي وجدوه ميت اليوم بعد 17 ساعة من البحث عنه.



الشرطة وإدارة الإطفاء فتحوا تحقيق في الحادثة وهناك مطالبات بفحص سلامة البنية التحتية.pic.twitter.com/62Rbs6D6Nw — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 25, 2025

استخرجت السلطات جثمان قائد الدراجة في وقت لاحق، بعدما إعلانها أن حفرة صرف كهفية ابتلعته فُتحت بشكل مفاجئ بأحد شوارع العاصمة.