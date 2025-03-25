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ظهرت بشكل مفاجئ.. حفرة ضخمة تبتلع رجلًا في كوريا الجنوبية- فيديو

10:23 م الثلاثاء 25 مارس 2025

حفرة ضخمة تبتلع رجلًا في كوريا الجنوبية

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وكالات
رصدت كاميرا هاتف محمول حادثا غريبا في كوريا الجنوبية، أدى إلى مقتل قائد دراجة نارية في أحد شوارع العاصمة سول.
وخلال سير قائد الدراجة على الطريق السريع، ظهرت حفرة ضخمة نتيجة خشف مفاجئ، ابتلعته.
وبعد سقوط الرجل داخل الحفرة، تهدمت أجزاء من الطريق في داخلها، ما أدى إلى مقتله.

استخرجت السلطات جثمان قائد الدراجة في وقت لاحق، بعدما إعلانها أن حفرة صرف كهفية ابتلعته فُتحت بشكل مفاجئ بأحد شوارع العاصمة.

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