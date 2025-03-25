ترامب ينفي مشاركته في المحادثات السرية على تطبيق سيجنال

وكالات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركته في المحادثات السرية على تطبيق "سيجنال"، قائلًا "لم أكن منخرطًا في موضوع المحادثة السرية على سيجنال".

وأضاف ترامب، "لدينا فريق رائع ومجلس الأمن القومي قوي وليس هناك أي معلومات سرية استخدمت على تطبيق سيجنال"، مشيرًا إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، شخص جيد "والصحفي الذي هاجمه قذر".

وتابع الرئيس الأمريكي، "مستشار الأمن القومي يتعرض لهجمات غير عادلة"، لافتًا إلى أنه طلب من والتز دراسة خاصية الأمن في تطبيق سيجنال.

وذكر ترامب، أن إدارته تتابع كيفية مشاركة رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" في المحادثة السرية، مضيفًا: "وسننظر في موضوع استعمال تطبيق سيجنال الذي يبدو أن الجميع يستخدمه".

وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، "فرقنا تنظر في موضوع سيجنال، والهجوم على الحوثيين كان ناجحًا ولا يزال مستمرًا".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، قال ترامب، إنه لا يعلم شيئًا حول إضافة صحفي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية فيها كبار المسؤولين لمناقشة توجيه ضربات ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز، بعد أن كشف الصحفي جيفري جولدبرج، أنه تلقى مسبقًا عبر تطبيق "سيجنال" خطة تفصيلية للغارات الأمريكية في 15 مارس ضد الحوثيين: "يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ".

ووفق رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، جيفري جولدبرج، فإنه تلقى في 11 مارس، طلب اتصال على تطبيق "سيجنال" من مستخدم تم تعريفه باسم مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي.