ترامب: الحوثيون يفرون الآن وأسوأهم قتلته قواتنا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الحوثيون كانوا يتمنون أن لا يحصل هجومنا عليهم، وهم يفرون الآن وأسوأهم قتلته قواتنا".

وأضاف ترامب، "نجحنا في ضرب الحوثيين بقوة لحماية سفننا وأمن الملاحة بالبحر الأحمر"، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك معلومات سرية في محادثة عبر تطبيق "سيجنال" عن ضربات الحوثيين.

وتابع الرئيس الأمريكي، "الحوثيون يحصلون على الدعم من إيران، وحذرنا طهران من أن دعمها للحوثيين لا يمكن أن يستمر".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قالت لإيران إن عليها التفاوض معها والتحدث إليها بطريقة أو بأخرى.